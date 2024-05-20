Твёрдая пятёрка: «Зенит» сохранил шансы на чемпионство в РПЛ, Кассьерра почти выиграл гонку бомбардиров

«Зенит» на выезде разгромил «Ахмат» в матче 29-го тура РПЛ и сохранил шансы на чемпионский титул. Главным героем противостояния в Грозном стал нападающий Матео Кассьерра. Колумбиец уже в дебюте встречи оформил дубль, а затем отличился ещё трижды, став автором первого пента-трика в истории турнира. Кроме того, он довёл свой актив до 21 гола в нынешнем сезоне и фактически гарантировал победу в гонке бомбардиров.

После побед «Динамо» и «Краснодара» в 29-м туре РПЛ у «Зенита» не оставалось другого выбора, кроме как обыгрывать на выезде «Ахмат», набравший ход под руководством Магомеда Адиева. В противном случае петербуржцы выбывали из борьбы за чемпионство.

Крайне любопытно было, как они отреагируют на разнос, который, согласно информации СМИ, устроил президент клуба Александр Медведев после поражения от ЦСКА в прошлом туре. А глава «Газпрома» Алексей Миллер якобы и вовсе пригрозил оставить футболистов без бонусов, если они не завоюют хотя бы один трофей. Да и успех в серии пенальти в кубковом противостоянии с теми же армейцами оптимизма не навеял, поскольку команда по-прежнему беззубо смотрелась в атаке и не смогла с игры пробить молодых Владислава Торопа и Владимира Шайхутдинова.

Видимо, понимая это, Сергей Семак вновь сделал ставку на схему с двумя нападающими, выпустив Матео Кассьерру и Ивана Сергеева. Только теперь задумка сработала полностью, а колумбиец стал главным героем тура.

Ему с самого начала сопутствовала удача. Уже в дебюте форвард получил мяч во вратарской от Вендела и спокойно отправил его между ног Михаилу Опарину. А спустя всего четыре минуты он огорчил соперников во второй раз, первым оказавшись на добивании после попадания Дугласа дос Сантоса в штангу.

Правда, хозяева быстро возродили интригу, сократив отставание до минимума. Великолепно смотрящийся весной Мохамед Конате записал себе в актив шестой гол в последних шести встречах национального первенства.

Но Кассьерру было уже не остановить. До перерыва он успел забить ещё, эффектно головой замкнув отличную подачу Клаудиньо с правого фланга. А после возвращения на поле ему потребовалось всего 57 секунд, чтобы оформить покер. На этот раз не обошлось без грубой помарки Надера Гандри, выполнившего слишком слабую передачу назад вратарю. Сергеев запрессинговал его и вынудил ошибиться, а Матео спокойно отправил мяч в пустой створ.

Однако даже тогда он не успокоился и вскоре опять принимал поздравления от партнёров. Именно последний гол получился наиболее красивым. Воспользовавшись идеальным разрезающим пасом Вендела, колумбиец ушёл от защитников, легко обыграл Опарина и поставил точку — 5:1.

После этого матч можно было заканчивать. Резюмируя, грозненцы не порадовали болельщиков, крайне неаккуратно действовали в обороне и не продемонстрировали наличия характера. С другой стороны, в предыдущем туре они решили задачу по сохранению места в элите, а потому лишились мотивации.

Всё это не отменяет заслуг Кассьерры, ставшего всего третьим автором пента-трика в истории чемпионата России после Виктора Панченко и Олега Веретенникова и первым — в XXI веке. Достижение форварда уникально ещё и потому, что на него ему потребовалось всего 49 минут. Кроме того, он с 21 голом практически гарантировал себе победу в гонке бомбардиров нынешнего сезона, опережая ближайшего преследователя Константина Тюкавина на шесть мячей. До него лишь восемь человек разменивали третий десяток голов за один розыгрыш чемпионата России (Веретенников — дважды, Малком, Сейду Думбия, Георгий Деметрадзе, Веллитон, Александр Маслов, Александр Кержаков и Игорь Симутенков).

Неудивительно, что агент футболиста Секу Траоре назвал состоявшийся в Чечне матч лучшим для клиента в карьере.

«Я рад, он просто топ. Надеюсь, «Зенит» станет чемпионом. Матео молодец, он долго не забивал, но сегодня прорвало. Всегда верил в него. Теперь он точно станет лучшим бомбардиром. Разве кто‑то может забить десять за игру?» — приводит слова Траоре «Матч ТВ».

Сам же Кассьерра повёл себя предельно скромно и отметил, что по-настоящему важно завоевать титул на финише, а не количество голов отдельных исполнителей.

«Очень рад. Безусловно, счастлив. Но для нас было важнее победить. Теперь все мысли о последнем туре. А то, что забил столько, — здорово. Мы знали, что нас ждёт сложное противостояние. Возможно, так как быстро отличились, хозяева начали раскрываться. У нас есть шансы защитить чемпионское звание. Надеюсь, мы это сделаем. Все эмоции сохраним на встречу с «Ростовом», — выразил надежду нападающий.

Главное, сине-бело-голубые, оказавшись в крайне непростой ситуации, добились разгрома и прервали четырёхматчевую серию без побед в национальном первенстве, а также отличились больше одного раза.

«Ребята стараются, но без голов никак не победить и не набрать тех очков, которые нам необходимы. Плюс мы сами себе организовали необязательные пенальти, которые, к сожалению, не позволили взять больше баллов. Сегодня же смогли забить и взять верх. Будем готовиться к следующему матчу», — заключил Семак.

Единственной ложкой дёгтя для него стали повреждения Дугласа и Вендела, которых пришлось менять по ходу игры. Однако о степени их тяжести пока ничего не известно.

Ну а заключительный тур точно подарит болельщикам невероятную интригу. Для того чтобы в шестой раз подряд взять золотые награды, «Зениту» необходимо дома обыгрывать немотивированный «Ростов» и надеяться на поражение «Динамо» на выезде от «Краснодара». Только при таком раскладе сине-бело-голубые поднимутся на вершину таблицы.