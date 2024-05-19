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Семак: в матче с «Ахматом» счёт был не так важен, как победа, которая позволяет бороться за чемпионство

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 29-го тура РПЛ.
Семак: в матче с «Ахматом» счёт был не так важен, как победа, которая позволяет бороться за чемпионство
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Хорошо играли. Забили хорошие первый и второй гол, но, к сожалению, быстро пропустили. Присутствовала некая нервозность, но смогли забить третий, а затем хорошо вошли во второй тайм.

Сегодня смогли забить и победить. Любая победа важна. Сегодня счёт был не так важен, как победа, которая позволяет нам до последнего тура бороться за чемпионство в РПЛ», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Встреча, проходившая в Грозном, завершилась со счётом 5:1 в пользу петербуржцев.

«Зенит» набрал 54 очка и переместился на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе «Ахмата» 35 очков и десятая позиция.

Ранее сообщалось, что «Зенит» прервал четырёхматчевую серию без побед в РПЛ.

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