Адиев назвал причину поражения «Ахмата» в матче РПЛ с «Зенитом»
- РИА Новости
«Результат очень тяжёлый для нас. Считаю, что команде не хватило эмоций. Что‑то делали на футбольном поле, но не делали с той страстью, с которой мы делали до этого. Есть самоуспокоенность в команде. Раз она есть, проблема, значит, во мне. Я не смог до игры привести футболистов в правильное эмоциональное русло», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».
Встреча, проходившая в Грозном, завершилась со счётом 5:1 в пользу петербуржцев.
«Зенит» набрал 54 очка и переместился на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе «Ахмата» 35 очков и десятая позиция.
Ранее Сергей Семак прокомментировал победу над «Ахматом».