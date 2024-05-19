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Адиев назвал причину поражения «Ахмата» в матче РПЛ с «Зенитом»

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Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 29-го тура РПЛ.
Адиев назвал причину поражения «Ахмата» в матче РПЛ с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Результат очень тяжёлый для нас. Считаю, что команде не хватило эмоций. Что‑то делали на футбольном поле, но не делали с той страстью, с которой мы делали до этого. Есть самоуспокоенность в команде. Раз она есть, проблема, значит, во мне. Я не смог до игры привести футболистов в правильное эмоциональное русло», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

Встреча, проходившая в Грозном, завершилась со счётом 5:1 в пользу петербуржцев.

«Зенит» набрал 54 очка и переместился на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе «Ахмата» 35 очков и десятая позиция.

Ранее Сергей Семак прокомментировал победу над «Ахматом».

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