Представитель Кассьерры: думаю, матч с «Ахматом» лучший в его карьере

Секу Траоре, представитель нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, высказался о достижении своего клиента в матче 29-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Матео молодец, он долго не забивал, но сегодня его прорвало. Всегда верил в него. Думаю, это лучший матч Кассьерры в карьере», — приводит слова Траоре «Матч ТВ».

Кассьерра в этой игре оформил пента-трик, став первым футболистом РПЛ в XXI веке, которому удалось забить пять голов в одной игре.

Встреча, проходившая в Грозном, завершилась со счётом 5:1 в пользу петербуржцев.

Ранее Кассьерра высказал мнение о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.