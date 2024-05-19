Представитель Кассьерры: думаю, матч с «Ахматом» лучший в его карьере
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«Матео молодец, он долго не забивал, но сегодня его прорвало. Всегда верил в него. Думаю, это лучший матч Кассьерры в карьере», — приводит слова Траоре «Матч ТВ».
Кассьерра в этой игре оформил пента-трик, став первым футболистом РПЛ в XXI веке, которому удалось забить пять голов в одной игре.
Встреча, проходившая в Грозном, завершилась со счётом 5:1 в пользу петербуржцев.
Ранее Кассьерра высказал мнение о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.