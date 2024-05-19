RT в Telegram
Подпишись

Представитель Кассьерры: думаю, матч с «Ахматом» лучший в его карьере

Короткая ссылка
Секу Траоре, представитель нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, высказался о достижении своего клиента в матче 29-го тура РПЛ с «Ахматом».
Представитель Кассьерры: думаю, матч с «Ахматом» лучший в его карьере
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Матео молодец, он долго не забивал, но сегодня его прорвало. Всегда верил в него. Думаю, это лучший матч Кассьерры в карьере», — приводит слова Траоре «Матч ТВ».

Кассьерра в этой игре оформил пента-трик, став первым футболистом РПЛ в XXI веке, которому удалось забить пять голов в одной игре.

Встреча, проходившая в Грозном, завершилась со счётом 5:1 в пользу петербуржцев.

Ранее Кассьерра высказал мнение о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить