Орлов назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ перед последним туром

Комментатор Геннадий Орлов назвал фаворита чемпионской гонки в Российской премьер-лиге (РПЛ) перед последним туром сезона-2023/24.

«Ну, 70% у «Динамо», им надо вничью сыграть всего-то. Играют в гостях? Ну и что? «Динамо» сейчас на ходу, они хорошо играю», — сказал Орлов на YouTube-канале «Такой футбол».

После 29 туров «Динамо» набрало 56 очков и продолжает лидировать в таблице. На второй позиции расположился «Зенит» (54). Третий — «Краснодар» (53).

В 30-м туре РПЛ «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром». «Зенит» проведёт матч с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что фанаты «Динамо» скандировали: «Зенит» — позор российского футбола».