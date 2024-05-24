Евсеев: если Тюкавин не сможет помочь «Динамо», для команды это станет огромной потерей
«В клубе работает довольно качественный медицинский штаб. Уверен, они поставят футболиста на ноги. Думаю, он будет играть. Другое дело — как. Всё-таки будет не очень хорошо, если он полностью пропустит тренировочный процесс на неделе и потом сразу «холодным» выйдет на поле в Краснодаре. Если же Константин не сможет помочь команде, для неё это станет огромной потерей. Всё-таки он набрал потрясающую форму и весной забивал в шести матчах РПЛ подряд. В качестве его основного сменщика выступает Фёдор Смолов, но он получает совсем немного практики и, кажется, потерял игровой ритм», — заявил Евсеев RT.
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Ранее Сёмин назвал Тюкавина лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/24.