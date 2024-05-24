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Евсеев: если Тюкавин не сможет помочь «Динамо», для команды это станет огромной потерей

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Российский специалист Вадим Евсеев высказался об участии нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче 30-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«В клубе работает довольно качественный медицинский штаб. Уверен, они поставят футболиста на ноги. Думаю, он будет играть. Другое дело — как. Всё-таки будет не очень хорошо, если он полностью пропустит тренировочный процесс на неделе и потом сразу «холодным» выйдет на поле в Краснодаре. Если же Константин не сможет помочь команде, для неё это станет огромной потерей. Всё-таки он набрал потрясающую форму и весной забивал в шести матчах РПЛ подряд. В качестве его основного сменщика выступает Фёдор Смолов, но он получает совсем немного практики и, кажется, потерял игровой ритм», — заявил Евсеев RT.

Полностью интервью Евсеева читайте на сайте RT.

Ранее Сёмин назвал Тюкавина лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/24.

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