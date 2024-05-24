RT в Telegram
Подпишись

Сёмин назвал Тюкавина лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/24

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает нападающего «Динамо» Константина Тюкавина лучшим футболистом чемпионата России.
Сёмин назвал Тюкавина лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/24
  • РИА Новости

«Всегда лучший игрок чемпионата России в большей степени — из команды-чемпиона. Но в данной ситуации это Константин Тюкавин. Мне его игра нравится, а рядом с ним, как мне кажется, особенно никого и нет», — цитирует Сёмина РИА Новости.

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провёл 37 игр, забил 17 мячей и сделал десять результативных передач.

Лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо» (56 очков). Далее идут «Зенит» (51) и «Краснодар» (50).

Ранее сообщалось, что «Динамо» не будет продавать Тюкавина ниже суммы отступных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить