Сёмин назвал Тюкавина лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/24

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает нападающего «Динамо» Константина Тюкавина лучшим футболистом чемпионата России.

«Всегда лучший игрок чемпионата России в большей степени — из команды-чемпиона. Но в данной ситуации это Константин Тюкавин. Мне его игра нравится, а рядом с ним, как мне кажется, особенно никого и нет», — цитирует Сёмина РИА Новости.

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провёл 37 игр, забил 17 мячей и сделал десять результативных передач.

Лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо» (56 очков). Далее идут «Зенит» (51) и «Краснодар» (50).

Ранее сообщалось, что «Динамо» не будет продавать Тюкавина ниже суммы отступных.