«Динамо» не будет продавать Тюкавина ниже суммы отступных
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«Готовы ли мы летом отпустить Тюкавина? Если посмотреть на ваш вопрос, то мне даже не надо отвечать на него. Есть сумма отступных. Дешевле мы отпускать не готовы», — цитирует Гафина «Чемпионат».
В нынешнем сезоне 21-летний игрок провёл 37 игр, забил 17 мячей и сделал десять результативных передач.
Лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо» (56 очков). Далее идут «Зенит» (51) и «Краснодар» (50).
Ранее Гафин не стал комментировать слухи об интересе «Атлетико» к Тюкавину.