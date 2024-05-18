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«Динамо» не будет продавать Тюкавина ниже суммы отступных

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Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможной продаже нападающего Константина Тюкавина.
«Динамо» не будет продавать Тюкавина ниже суммы отступных
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Готовы ли мы летом отпустить Тюкавина? Если посмотреть на ваш вопрос, то мне даже не надо отвечать на него. Есть сумма отступных. Дешевле мы отпускать не готовы», — цитирует Гафина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провёл 37 игр, забил 17 мячей и сделал десять результативных передач.

Лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо» (56 очков). Далее идут «Зенит» (51) и «Краснодар» (50).

Ранее Гафин не стал комментировать слухи об интересе «Атлетико» к Тюкавину.

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