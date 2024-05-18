«Динамо» не будет продавать Тюкавина ниже суммы отступных

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможной продаже нападающего Константина Тюкавина.

«Готовы ли мы летом отпустить Тюкавина? Если посмотреть на ваш вопрос, то мне даже не надо отвечать на него. Есть сумма отступных. Дешевле мы отпускать не готовы», — цитирует Гафина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провёл 37 игр, забил 17 мячей и сделал десять результативных передач.

Лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо» (56 очков). Далее идут «Зенит» (51) и «Краснодар» (50).

Ранее Гафин не стал комментировать слухи об интересе «Атлетико» к Тюкавину.