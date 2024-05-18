Гафин не стал комментировать слухи об интересе «Атлетико» к Тюкавину
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«Я не готов комментировать всё, что появляется и будет появляться. Сейчас новостная лента устроена таким образом, что любой молодой человек или девушка может что-то написать, а потом это завирусится. А нам потом приходится всякую ерунду комментировать», — цитирует Гафина «Чемпионат».
Как сообщает «Первый порт», трансфер может состояться уже этим летом.
В нынешнем сезоне 21-летний игрок провёл за команду 37 игр, забил 17 мячей и сделал десять передач.
Ранее в «Атлетико» заявили, что им неизвестно об интересе клуба к Тюкавину.