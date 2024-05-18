RT в Telegram
Подпишись

Гафин не стал комментировать слухи об интересе «Атлетико» к Тюкавину

Короткая ссылка
Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на новость об интересе «Атлетико» к форварду Константину Тюкавину.
Гафин не стал комментировать слухи об интересе «Атлетико» к Тюкавину
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Я не готов комментировать всё, что появляется и будет появляться. Сейчас новостная лента устроена таким образом, что любой молодой человек или девушка может что-то написать, а потом это завирусится. А нам потом приходится всякую ерунду комментировать», — цитирует Гафина «Чемпионат».

Как сообщает «Первый порт», трансфер может состояться уже этим летом.

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провёл за команду 37 игр, забил 17 мячей и сделал десять передач.

Ранее в «Атлетико» заявили, что им неизвестно об интересе клуба к Тюкавину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить