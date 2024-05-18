Гафин не стал комментировать слухи об интересе «Атлетико» к Тюкавину

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на новость об интересе «Атлетико» к форварду Константину Тюкавину.

«Я не готов комментировать всё, что появляется и будет появляться. Сейчас новостная лента устроена таким образом, что любой молодой человек или девушка может что-то написать, а потом это завирусится. А нам потом приходится всякую ерунду комментировать», — цитирует Гафина «Чемпионат».

Как сообщает «Первый порт», трансфер может состояться уже этим летом.

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провёл за команду 37 игр, забил 17 мячей и сделал десять передач.

Ранее в «Атлетико» заявили, что им неизвестно об интересе клуба к Тюкавину.