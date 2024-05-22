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Удивительная развязка: борьба за выживание на финише сезона РПЛ не уступает сражению за чемпионство

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Борислав Головин
Перед заключительным туром чемпионата России по футболу пять команд не смогли обезопасить себя от возможного понижения в классе. При этом шансов остаться в лиге без участия в стыковых матчах лишилась только «Балтика». Спасительные 11-е и 12-е места сейчас занимают «Урал» и «Оренбург», но им придётся в решающих играх выдержать давление ЦСКА и «Спартака». У отстающих от них на одно очко «Факела» и «Пари НН» соперники попроще, но ничьих им может не хватить. Почему борьба за выживание на финише сезона РПЛ не менее интересна, чем сражение за чемпионство, — в материале RT.
Удивительная развязка: борьба за выживание на финише сезона РПЛ не уступает сражению за чемпионство
  • РИА Новости

11-е место. «Урал», 30 очков

Ситуация весной. Начала год команда крайне неудачно. Зимняя пауза словно не пошла ей на пользу, да и календарь не благоволил. Как результат — всего одно очко в первых пяти турах, завоёванное в матче с нестабильным «Спартаком». Во многом переломной стала домашняя победа над «Динамо», вырванная на 95-й минуте. Больше екатеринбуржцы не уступали и неоднократно демонстрировали характер: например, на той же 95-й минуте сломили сопротивление «Балтики». Ложкой дёгтя стала упущенная победа в противостоянии с прямым конкурентом — «Сочи», в котором подопечные Виктора Гончаренко вели с разницей в два мяча.

Роль тренера и руководства. «Урал» в нынешнем сезоне демонстрирует крайне нестабильные результаты. После 5-го тура он даже лидировал, но потом свалился в крутое пике, в десяти матчах набрав всего три очка. После такого спада не могут не возникнуть вопросы к наставнику. К чести белорусского специалиста, он нашёл в себе силы исправить ситуацию. А у руководства хватило мудрости не принимать скоропалительных решений.

Почему нужен РПЛ? Екатеринбург представлен в элитном дивизионе на протяжении 11 сезонов подряд. Пусть в чемпионате выше восьмого места подняться не удалось, зато коллектив проявил кубковый характер, дважды добравшись до финала турнира.

В случае вылета лиге будет не хватать эпатажного президента Григория Иванова, который наблюдает за матчами с тренерской скамейки и переживает за происходящее всем сердцем. Наконец, будет жалко, если реконструированный к ЧМ-2018 стадион будет «прозябать» в Первой лиге, тем более что футбол в городе любят.

Как сохранить прописку? Задача коллектива условно простая — в заключительном туре на выезде взять верх над немотивированным ЦСКА. В таком случае он останется 11-м в таблице, даже если «Оренбург» также выиграет, поскольку имеет преимущество над ним по личным встречам.

12-е место. «Оренбург», 30 очков

Ситуация весной. «Оренбург» относится к категории аутсайдеров, которые прибавили в 2024-м. В шести первых турах года он умудрился набрать одинаковое количество очков с «Зенитом» — 11, а опережал их на этом отрезке только «Ростов» (13). Но в дальнейшем дружине Давида Деограсии пришлось тяжелее, хотя она дала бой тем же петербуржцам в гостях. «Оренбург», в отличие от «Урала», дарил победы соперникам. В Ростове-на-Дону гости дважды пропустили в концовке и уступили. А особенно обидным получился мирный исход игры с «Уралом», где оренбуржцы не удержали гандикап в два гола.

Роль тренера и руководства. Крайне неудачным стал выбор нового рулевого после Марцела Лички. В клубе доверились его молодому соотечественнику Иржи Ярошику — и просчитались. Специалист оказался не готов к работе на таком уровне и не нашёл контакта с подопечными. Некоторые упрекали его в излишней мягкости. Как итог — всего одна ничья в стартовых пяти матчах чемпионата и отставка. А вот назначение Деограсии себя оправдало, поскольку он сумел не только исправить ситуацию, но и удерживает «Оренбург» на плаву.

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Почему нужен РПЛ? Пусть клуб не обладает такой богатой историей выступления в РПЛ, как «Урал», но является достаточно самобытным. Руководство делает всё, чтобы не просто выступать в элите, но и выгодно продавать исполнителей. Можно вспомнить примеры тех же Алексея Сутормина, Силвие Бегича и Владимира Писарского, принёсших коллективу €4,55 млн. А в последние годы была сделана ставка на латиноамериканцев, и в Россию приехало немало ярких футболистов. Наконец, в предыдущем сезоне команда во главе с Личкой влюбила в себя болельщиков, демонстрируя атакующий футбол и залетев на седьмую итоговую позицию в таблице.

Как сохранить прописку? «Оренбургу» нужна победа в домашних стенах над набравшим ход после смены наставника «Спартаком». В противном случае он рискует отправиться в стыки. При этом в случае равенства очков с «Факелом» или «Нижним Новгородом» сложится разная ситуация. Воронежцам они уступят по очным противостояниям (1:2, 0:0). Зато с нижегородцами — равенство (1:3, 3:1). Следующим дополнительным показателем является число побед, и тут у дружины Саши Илича преимущество (восемь против семи).

13-е место. «Факел», 29 очков

Ситуация весной. После ничьей с прямым конкурентом «Нижним Новгородом» и победы над «Спартаком» казалось, что воронежцы сохранят прописку в элитном дивизионе. Видимо, уверовали в это и сами футболисты. Далее их ждала девятиматчевая серия без выигрышей, хотя они на этом отрезке потерпели только пять поражений и умудрились остановить «Зенит». Главное, команде сильно не хватает голов, ведь начиная с 31 марта она всего дважды поразила ворота соперников. А блиставший в первой части сезона Евгений Марков весной обошёлся парой реализованных пенальти.

Роль тренера и руководства. Возможно, не имело смысла отправлять в отставку Сергея Ташуева после поражения от «Крыльев Советов». Ему на замену пригласили другого специалиста по работе в подвале таблицы, Игоря Черевченко, но пока рокировка результата не принесла. Да и доверия наставникам в клубе явно не хватает: только за последние два года там на тренерском мостике успели поработать четыре человека.

Почему нужен РПЛ? Разумеется, будет сильно не хватать местных болельщиков. В данном случае слова о любви к футболу в городе — действительно не пустой звук.

На каждой встрече они устраивали шоу, а исполнение всей ареной песни «Колхозный панк» группы «Сектор Газа» уже вошло в историю лиги. Даже на выезды за «Факелом» отправлялось большое количество фанатов: например, на последнем матче с «Локомотивом» их собралось до 2 тыс.

Как сохранить прописку? У «Факела» задача вполне посильная, ведь в заключительном туре он примет лишённый турнирной мотивации «Ахмат». В преддверии встречи в клубе даже пригласили на Центральный стадион профсоюзов священника. В случае осечки «Урала» или «Оренбурга» и собственной победы дружина Черевченко останется в элите.

14-е место. «Пари НН», 29 очков


Ситуация весной. После зимней паузы команда добилась наибольшего регресса. В первой части сезона она располагалась в середине таблицы, регулярно давала бой фаворитам и мало пропускала. Неслучайно Артур Нигматуллин получил дебютный вызов в сборную. Начало года тоже не предвещало сложностей. Подопечные Сергея Юрана разошлись миром с «Факелом» и одолели «Рубин». Но далее последовало глубочайшее пике: в девяти матчах было набрано всего одно очко — и отставка тренера. Крайне негативно на коллективе сказались и тяжёлая травма ключевого опорника Мамаду Майги, и уход Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

Роль тренера и руководства. Отставка Юрана в конце апреля вопросов практически не вызвала, поскольку стало очевидно, что команде требуется встряска. Ставка на Сашу Илича в данной ситуации, с одной стороны, вызывает вопросы, а с другой — среди россиян очевидных кандидатов не было.

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Пожалуй, можно было назначить в качестве и. о. Антона Хазова, но он и так остался в штабе. Сербу же необходимо время, чтобы познакомиться с возможностями футболистов. В свою очередь, руководство зимой усилило состав крепкими исполнителями: Константином Кучаевым, Константином Марадишвили и Никитой Ермаковым.

Почему нужен РПЛ? Здесь, как и в случае с «Оренбургом», необходимо выделить грамотную работу клуба, где пытаются искать молодых талантливых исполнителей, растить их и отдавать в более сильные коллективы. Наиболее показательным получился пример Севикяна, который не получал практики в «Леванте», но благодаря доверию Юрана превратился в заметного исполнителя Премьер-лиги и уехал в венгерский гранд. Также удалось неплохо заработать на Илье Агапове (ушёл в ЦСКА за €1,3 млн) и Ярославе Михайлове (вернулся в «Зенит» за €830 тыс.).

Как сохранить прописку? В первую очередь нужно на выезде брать верх над «Крыльями Советов». С одной стороны, самарцы, как и «Ахмат», лишены турнирной мотивации, с другой — способны красиво закончить сезон в родных стенах. Но, чтобы не попасть в стыки, нижегородцам нужно, чтобы из трёх вышестоящих команд две не одержали победы. При этом не исключена ситуация, когда все четыре наберут по 30 очков.

15-е место. «Балтика»,26 очков

Ситуация весной. Калининградцы, напротив, буквально преобразились после зимней паузы. В 2023-м они в 18 матчах набрали всего 13 очков, а в 2024-м — те же 13, но в 11 играх. Особняком стоят разгром «Ахмата» в Грозном и победа над ЦСКА. Более того, подопечные Сергея Игнашевича вполне могли одолеть «Динамо», но дважды пропустили в компенсированное время. Да и в противостоянии с «Уралом» ничья была упущена на 95-й минуте. Зато попутно сенсационно удалось пробиться в Суперфинал Кубка России благодаря сейвам Евгения Латышонка.

Роль тренера и руководства. К возвращению в элиту коллектив явно оказался не готов. В частности, не хватало исполнителей в группу атаки. Плюс ушёл в ЦСКА Тамерлан Мусаев. Но зимой клуб грамотно поработал на трансферном рынке. Причём взяли сразу семерых легионеров, пусть трое из них представляют Белоруссию. Большинство принесли пользу сразу. Алекс Фернандес оформил хет-трик в Грозном, Виталий Лисакович трижды отличился и отдал столько же результативных передач. А купленный у «Зенита» Данила Козлов и вовсе стал одним из главных открытий.

Почему нужен РПЛ? Первая причина — возведённая к ЧМ-2018 «Ростех Арена». Несмотря на не самые лучшие результаты, в среднем она собирает 11 036 зрителей в РПЛ — это восьмой показатель в лиге. А на финал Пути регионов Кубка России со «Спартаком» реализовали все билеты.

Вторая причина — Игнашевич. Молодой тренер вернул «Балтику» в РПЛ впервые с 1998-го и теперь изо всех сил старается оставить её в элите. Неслучайно СМИ уже отправляли специалиста в ЦСКА, где он провёл большую часть игровой карьеры.

Как сохранить прописку? «Балтика» лишилась шансов на сохранение места в элите напрямую и вынуждена уповать лишь на попадание в стыки. Для этого необходимо не только обыгрывать «Локомотив» в заключительном туре, но и ждать поражения «Факела» или «Нижнего Новгорода». При равенстве они обойдут обоих конкурентов, поскольку имеют преимущество по личным противостояниям.

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