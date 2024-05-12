Президент «Урала» — о ничьей с «Факелом»: после игры такое опустошение

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ничью с «Факелом» в матче 28-го тура РПЛ.

«После игры такое опустошение... Двум командами нужны были очки. Наверное, было больше борьбы, чем игры, — результат нужен был всем. Такое напряжение, а сейчас — опустошение», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

«Факел» и «Урал» не забили голов в этом матче.

«Факел» набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата страны по футболу. В активе «Урала» также 29 очков и 13-я позиция.

Ранее Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Факелом».