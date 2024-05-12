RT в Telegram
Подпишись

Президент «Урала» — о ничьей с «Факелом»: после игры такое опустошение

Короткая ссылка
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ничью с «Факелом» в матче 28-го тура РПЛ.
Президент «Урала» — о ничьей с «Факелом»: после игры такое опустошение
  • globallookpress.com
  • © Sergey Elagin/Business Online

«После игры такое опустошение... Двум командами нужны были очки. Наверное, было больше борьбы, чем игры, — результат нужен был всем. Такое напряжение, а сейчас — опустошение», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

«Факел» и «Урал» не забили голов в этом матче.

«Факел» набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата страны по футболу. В активе «Урала» также 29 очков и 13-я позиция.

Ранее Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Факелом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить