Президент «Урала» — о ничьей с «Факелом»: после игры такое опустошение
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«После игры такое опустошение... Двум командами нужны были очки. Наверное, было больше борьбы, чем игры, — результат нужен был всем. Такое напряжение, а сейчас — опустошение», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».
«Факел» и «Урал» не забили голов в этом матче.
«Факел» набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата страны по футболу. В активе «Урала» также 29 очков и 13-я позиция.
Ранее Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Факелом».