Злой гений: спасения Латышонка помогли «Балтике» победить «Спартак» и выйти в суперфинал Кубка России

«Спартак» в гостях сенсационно потерпел поражение от «Балтики» и не смог пробиться в суперфинал Кубка России по футболу. Встреча в Калининграде завершилась со счётом 1:0, а единственный мяч на четвёртой минуте забил защитник хозяев Кевин Андраде. Подопечные Владимира Слишковича создали массу моментов и нанесли 15 ударов по воротам соперника, но на их беду фантастический кураж в этот вечер поймал Евгений Латышонок. Голкипер хозяев совершил девять сейвов и был признан главным героем матча.

После ухода Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московский «Спартак» набрал невероятный ход. В семи матчах под руководством Владимира Слишковича красно-белые одержали четыре победы и трижды сыграли вничью, благодаря чему не только вернулись в борьбу за высокие места в РПЛ, но и пробились в финал Пути регионов Кубка страны. В связи с этим всё больше экспертов стали выступать за лишение серба статуса исполняющего обязанности и утверждение его в качестве полноценного наставника команды. А ещё более крепкими его позиции могли стать по окончании встречи с «Балтикой».

Безусловно, в нынешнем сезоне подопечные Сергея Игнашевича уже доказали, что способны потрепать нервы любому записному фавориту. В чемпионате они сокрушили ЦСКА и дали бой «Динамо», а в Кубке брали верх над «Ростовом», «Локомотивом» и «Зенитом». Но в их готовность остановить не знающий поражений «Спартак» всё же верилось с трудом, пусть за калининградцев говорило как преимущество своего поля, так и отсутствие в составе соперника Срджана Бабича и Александра Соболева. Первый продолжает восстанавливаться от травмы, а второй остался в Москве из-за недомогания.

Изменений в составе красно-белых было более чем достаточно. По сравнению с недавним матчем РПЛ с «Краснодаром» в старте вышли пять новых футболистов, включая голкипера Александра Селихова. Но наиболее обсуждаемым стало появление Павла Маслова вместо Алексиса Дуарте, в последний момент исключённого из заявки по состоянию здоровья. И его отсутствие сказалось уже на четвёртой минуте, когда оборона «Спартака» буквально развалилась после затяжного розыгрыша углового.

Кристофер Мартинс и Руслан Литвинов вдвоём рванули на Виталия Лисаковича, но не смогли помешать тому спокойно зайти в штрафную и отдать на притаившегося там Кевина Андраде. А центральный защитник сработал как заправский форвард и шикарным обводящим ударом оставил не у дел Селихова. И дал понять, что противостояние обещает быть крайне интересным.

Несмотря на преимущество в классе, худшего сценария для «Спартака» было придумать сложно. Быстрый гол лишил его возможности действовать вторым номером и рассчитывать на фирменные контратаки, заставив большими силами идти вперёд. И с «позиционкой» у гостей были серьёзные проблемы. Да, на девятой минуте Роман Зобнин ворвался в штрафную и вполне мог отличиться во второй встрече подряд, но не попал в ближнюю девятку. Но потом — как отрезало. За исключением пары эпизодов Тео Бонгонда выглядел довольно блекло, а Михаил Игнатов явно не справлялся ролью центрфорварда.

Перехватить инициативу «Спартак» не сумел вплоть до окончания первого тайма. Да, временами красно-белые неплохо атаковали: Бонгонда имел шанс восстановить паритет, но пробил прямо в Евгения Латышонка, а Игнатов не сумел справиться с двумя защитниками и упустил мяч за лицевую. Но «Балтика» отвечала не менее остро. Если дальний выстрел Лисаковича на себя приняли полевые футболисты соперника, то Дмитрию Рыбчинскому никто помешать не смог. Однако его попытка нанести удар с лёта не увенчалась успехом.

Во втором тайме положение дел на поле не изменилось. Поначалу ни о каком доминировании «Спартака» речи не шло — «Балтика» не собиралась садиться в оборону и на равных сражалась с десятикратным чемпионом страны. И даже первой создала момент — Кирилл Капленко зарядил с дистанции, но Селихов выудил мяч из угла. Гости ответили на это двумя опасными выпадами, завершившимися ударами Бонгонды и Зобнина, но в обоих случаях выше всяких похвал сработал вратарь. А спустя пару минут вновь спас свою команду, не позволив отличиться Роману.

Несмотря на наметившийся перелом, Слишкович поспешил провести пару рокировок и бросил в бой Наиля Умярова и Манфреда Угальде. И всего спустя пару минут эта пара чуть было не организовала ответный гол. Но вырвавшийся один на один с Латышонком костариканец не сумел выиграть в этой дуэли. Преобразился и наконец избавившийся от непривычной для него роли центрального нападающего Игнатов. И хотя он стал выглядеть гораздо органичнее, проблемы с реализацией никуда не делись. Именно Михаил не смог замкнуть прицельную подачу с фланга, крайне неудачно подставив голову.

К этому моменту Игнашевич также успел произвести перестановки, причём сразу три, но красно-белые уже поймали волну и практически не позволяли противникам покидать свою половину поля. Гол «Спартака» назревал, но настоящие чудеса в рамке творил Латышонок. И если Бонгонда сам не попал в створ, то Угальде вновь не смог разобраться с вратарём в очной дуэли. Хотя открылся костариканец великолепно.

В итоге, спасти «Спартак» от сенсационного поражения не сумел ни продолжавший бить из любого положения Зобнин, ни брошенные в бой Виктор Мозес, Хесус Медина и Олег Рябчук, ни даже подключившийся на угловой Селихов. Мяч упрямо отказывался идти в ворота, а если всё же доходил до них, что-то невероятно творил Латышонок. Не дрогнул он даже на третьей компенсированной минуте, когда врасплох его чуть было не застал рикошет от ноги собственного игрока. Голкипер среагировал и записал на свой счёт очередной, девятый сейв, заслужив звание главного героя матча.

Таким образом, в один вечер произошло несколько важнейших событий. «Балтика» впервые в истории вышла в финал Кубка России и прервала растянувшуюся на 28 лет безвыигрышную серию в противостоянии со «Спартаком», а красно-белые потерпели первое поражение под руководством Слишковича. Пусть по игре и не заслужили его.