Мостовой считает, что «Спартак» переплатил за Угальде в два-три раза

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказал мнение о нападающем «Спартака» Манфреде Угальде.

«Про костариканца всё было понятно с самого начала. За нападающего отдали €13 млн, но разве он стоит этих денег? Зато нужные люди заработали. Всё нормально. За Угальде переплатили в два-три раза. Да, вроде парень неплохой, но не на такую сумму. Красная цена ему — €8—9 млн. А сравнивать их с Соболевым нельзя, поскольку это исполнители совершенно разного плана. Слишкович пробовал использовать их в паре, но пока тоже без особого успеха», — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой высказался о предстоящем матче финала Пути регионов Кубка России между «Балтикой» и «Спартаком».