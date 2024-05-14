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Мостовой: нельзя исключать, что «Спартак» в Калининграде упрётся в стену

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче финала Пути регионов Кубка России между «Балтикой» и «Спартаком».
Мостовой: нельзя исключать, что «Спартак» в Калининграде упрётся в стену
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Нельзя исключать, что москвичи действительно упрутся в стену, как в Нижнем Новгороде. Всё будет зависеть только от оппонентов. Если те отойдут от чудовищной осечки в чемпионате, дадут бой. Всё-таки весной команда Сергея Игнашевича демонстрирует симпатичный футбол, и даже «Динамо» в Калининграде спаслось во многом случайно», — приводит слова Мостового RT.

Ранее Мостовой назвал финал Пути регионов Кубка России со «Спартаком» игрой жизни для «Балтики».

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