Мостовой: нельзя исключать, что «Спартак» в Калининграде упрётся в стену
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«Нельзя исключать, что москвичи действительно упрутся в стену, как в Нижнем Новгороде. Всё будет зависеть только от оппонентов. Если те отойдут от чудовищной осечки в чемпионате, дадут бой. Всё-таки весной команда Сергея Игнашевича демонстрирует симпатичный футбол, и даже «Динамо» в Калининграде спаслось во многом случайно», — приводит слова Мостового RT.
Ранее Мостовой назвал финал Пути регионов Кубка России со «Спартаком» игрой жизни для «Балтики».