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Мостовой назвал финал Пути регионов Кубка России со «Спартаком» игрой жизни для «Балтики»

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча финала Пути регионов Кубка России между «Балтикой» и «Спартаком».
Мостовой назвал финал Пути регионов Кубка России со «Спартаком» игрой жизни для «Балтики»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Для калининградцев это игра жизни, ведь они имеют возможность войти в историю. С другой стороны, мы видим, как здорово смотрятся москвичи и добиваются результата. И здесь накрывает чувство сожаления от того, что изменения на тренерском мостике не случились раньше.

До того там присутствовал посторонний человек Гильермо Абаскаль, вредивший клубу. Слава богу, в конечном итоге до кого-то в руководстве это дошло, и от испанца избавились. Теперь красно-белые стали тем коллективом, которым и должны быть. Я об этом говорил постоянно. Хочу напомнить, в одном из интервью, когда специалиста только отправили в отставку, я пророчил: «Ребята, подождите, «Спартак» ещё сыграет в финале Кубка». И мой прогноз должен оправдаться», — рассказал Мостовой RT.

Ранее Ташуев заявил, что «Балтике» в матче со «Спартаком» отступать некуда.

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