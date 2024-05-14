Мостовой назвал финал Пути регионов Кубка России со «Спартаком» игрой жизни для «Балтики»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча финала Пути регионов Кубка России между «Балтикой» и «Спартаком».

«Для калининградцев это игра жизни, ведь они имеют возможность войти в историю. С другой стороны, мы видим, как здорово смотрятся москвичи и добиваются результата. И здесь накрывает чувство сожаления от того, что изменения на тренерском мостике не случились раньше.

До того там присутствовал посторонний человек Гильермо Абаскаль, вредивший клубу. Слава богу, в конечном итоге до кого-то в руководстве это дошло, и от испанца избавились. Теперь красно-белые стали тем коллективом, которым и должны быть. Я об этом говорил постоянно. Хочу напомнить, в одном из интервью, когда специалиста только отправили в отставку, я пророчил: «Ребята, подождите, «Спартак» ещё сыграет в финале Кубка». И мой прогноз должен оправдаться», — рассказал Мостовой RT.

Ранее Ташуев заявил, что «Балтике» в матче со «Спартаком» отступать некуда.