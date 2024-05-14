Ташуев — о результатах «Спартака» под руководством Слишковича: локальный успех

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев поделился мнением о результатах «Спартака» под руководством Владимира Слишковича.

«Заслуга специалиста в подобных взлётах есть всегда. Когда заменяешь какого-то тренера по ходу сезона, у тебя ведь может ничего не получиться. Всегда рискуешь только усугубить ситуацию. В случае со Слишковичем «Спартак» выдал хорошую серию и претендует на завоевание трофея. Значит, человек всё сделал правильно. Но это локальный успех, основанный на базе предшественника.

Именно Абаскаль зимой провёл подготовку к весенней части. Его помощнику оставалось внести небольшие коррективы. Он убрал некоторую обязаловку, вроде завтраков на базе, которые так не любил Александр Соболев. То есть психологически встряхнул коллектив», — заявил Ташуев RT.

Ранее Ташуев дал совет Игнашевичу на финал Пути регионов Кубка России со «Спартаком».