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Ташуев дал совет Игнашевичу на финал Пути регионов Кубка России со «Спартаком»

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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал совет главному тренеру «Балтики» перед финалом Пути регионов Кубка России со «Спартаком».
Ташуев дал совет Игнашевичу на финал Пути регионов Кубка России со «Спартаком»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Им необходимо выбросить последнюю игру с «Динамо» из головы и настроиться. При этом настрой тоже должен быть правильным. Ни в коем случае нельзя выходить на поле умирать. Следует найти баланс между самоотдачей, игрой и разумом. Тогда результат придёт. Надо стараться играть в футбол, несмотря на разницу в классе. А если калининградцы прижмутся к воротам — пиши пропало», — заявил Ташуев RT.

Ранее Ташуев поделился ожиданиями от предстоящего матча финала Пути регионов Кубка России между «Балтикой» и «Спартаком».

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