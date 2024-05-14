Мостовой — о будущем Слишковича в «Спартаке»: верните Абаскаля

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о будущем исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича в столичном клубе.

«Кажется, об этом в последнее время все только и говорят. Отвечу шуткой. Верните Абаскаля! Готов ли Слишкович возглавить «Спартак» на постоянной основе? А почему нет? С одной стороны, сейчас на него ничего не давит. Взять того же Абаскаля, который привёл десять помощников. Одним из них и был Слишкович.

Причём, давайте скажем честно, мы даже не знали, как он выглядит. Никто ни за что не отвечал. Но назначили Владимира, и москвичи под его руководством ни разу не уступили», — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой высказался о предстоящем матче финала Пути регионов Кубка России между «Балтикой» и «Спартаком».