Ташуев объяснил, почему Слишковичу сложно будет возглавить «Спартак» на постоянной основе

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказал мнение, почему исполняющему обязанности главного тренера «Спартака» Владимиру Слишковичу будет сложно возглавлять столичный клуб на постоянной основе.

«Поймите, быть исполняющим обязанности — легче, чем нести на себе всю полноту ответственности за команду, да ещё за такую, как «Спартак». Сейчас же над Слишковичем ничто не довлеет, ему нечего терять, он раскрепощён. Где гарантии, что, если завтра с ним подпишут полноценный контракт, послезавтра футболисты не изменят к новому наставнику отношение? Их нет.

При этом опыт самостоятельной работы у Владимира нулевой, и в клубе рискуют наступить на те же грабли, что и в случае с испанцем. Пойдёт серия поражений, и тренер может растеряться. Но нельзя исключать, что его оставят в штабе», — заявил Ташуев RT.

Ранее Ташуев дал совет Игнашевичу на финал Пути регионов Кубка России со «Спартаком».