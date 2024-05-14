«Балтика» победила «Спартак» и впервые в истории вышла в суперфинал Кубка России

«Балтика» обыграла «Спартак» в финале Пути регионов Кубка России.

Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Счёт матча — 1:0 в пользу калининградского клуба.

Единственный мяч забил защитник «Балтики» Кевин Андраде на четвёртой минуте.

Таким образом, подопечные Сергея Игнашевича вышли в суперфинал турнира.

Соперник «Балтики» станет известен 15 мая в ответной встрече «Зенит» — ЦСКА (1:1).

Суперфинал Кубка России по футболу — 2024 пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 2 июня.

Ранее Мостовой назвал финал Пути регионов Кубка России со «Спартаком» игрой жизни для «Балтики».