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Непомнящий назвал ошибкой увольнение Юрана из «Пари НН»

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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о неудачной серии «Пари НН» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Непомнящий назвал ошибкой увольнение Юрана из «Пари НН»
  • РИА Новости

«Конечно, крайне неприятно, что «Пари НН» так неудачно провёл последние два матча. Даже сложно чем-то это объяснить. Вроде бы в первой части сезона всё у команды получалось — она и очки набирала стабильно, и в обороне смотрелась неплохо. Но сейчас, наверное, сказалась и травма ключевого опорника Мамаду Майга. Да и смена тренера меня, если честно, удивила. Считаю данное решение ошибкой. При этом Саше Иличу сложно предъявлять какие-то претензии за результаты, ведь он только пришёл и банально не успел познакомиться с подопечными. Сомневаюсь, что он сейчас хотя бы всех футболистов знает по имени», — сказал он RT.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» — первый клуб в истории чемпионатов России, пропустивший 6+ голов дважды подряд.

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