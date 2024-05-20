Гоцук — о положении «Пари НН» в РПЛ: это уже дно Марианской впадины

Защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук высказался о разгромном поражении от ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ.

«Вся наша неудачная серия сказывается психологически, потихоньку накапливается. Это уже дно Марианской впадины. Нужно это исправить за счёт характера, за счёт морально-волевых качеств. Я думаю, что 25 мая надо будет показать это на поле без лишних слов», — цитирует Гоцука «Чемпионат».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

Таким образом, ЦСКА набрал 45 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Пари НН» (29) располагается на 14-й строчке.

Ранее пента-трик Кассьерры помог «Зениту» разгромить «Ахмат» в матче 29-го тура РПЛ.