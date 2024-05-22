Клубы РПЛ проведут дома первые стыковые матчи за право остаться в лиге

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право на выступление в РПЛ в следующем сезоне.

Как сообщает официальный сайт РФС, результаты жеребьёвки применяются в отношении любого клуба РПЛ и Первой лиги, который получит право участвовать в стыковых матчах. Первые встречи пройдут 29 мая, ответные — 1 июня.

Если участником стыковых матчей станет «Балтика», то она проведёт матчи 6 и 9 числа.

На данный момент калининградский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице с 26 очками.

Ранее стала известна стоимость билетов на матч суперфинала Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом».