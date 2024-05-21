Стала известна стоимость билетов на суперфинал Кубка России по футболу

Стала известна стоимость билетов на матч суперфинала Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом».

Как сообщается на сайте билетного оператора, минимальная цена билетов составит 500 рублей. Максимальная стоимость составит 15 тыс. рублей.

В финале Пути регионов «Балтика» взяла верх над «Спартаком» и впервые в истории вышла в решающий раунд Кубка страны. В свою очередь, «Зенит» в серии пенальти оказался сильнее действующего обладателя трофея — ЦСКА.

Суперфинал Кубка России пройдёт 2 июня в Москве в «Лужниках».

Ранее сообщалось, что в «Зените» не рассматривают кандидатуру Латышонка.