Стала известна стоимость билетов на суперфинал Кубка России по футболу
- РИА Новости
Как сообщается на сайте билетного оператора, минимальная цена билетов составит 500 рублей. Максимальная стоимость составит 15 тыс. рублей.
В финале Пути регионов «Балтика» взяла верх над «Спартаком» и впервые в истории вышла в решающий раунд Кубка страны. В свою очередь, «Зенит» в серии пенальти оказался сильнее действующего обладателя трофея — ЦСКА.
Суперфинал Кубка России пройдёт 2 июня в Москве в «Лужниках».
Ранее сообщалось, что в «Зените» не рассматривают кандидатуру Латышонка.