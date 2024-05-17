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СЭ: в «Зените» не рассматривают кандидатуру Латышонка

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В «Зените» не рассматривают кандидатуру вратаря «Балтики» Евгения Латышонка.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», контактов с футболистом не было и нет.

В то же время отмечается, что после смены агента голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва существует вероятность, что «Зенит» рассмотрит вариант с его возвращением.

Журналист Иван Карпов сообщал, что переход Латышонка в «Зенит» не согласован, но в клубе «уже считают Евгения своим».

В текущем сезоне голкипер провёл за «Балтику» 31 матч во всех турнирах, пропустил 37 мячей и восемь раз сыграл на ноль.

Ранее Латышонок высказался о своём будущем.

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