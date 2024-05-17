СЭ: в «Зените» не рассматривают кандидатуру Латышонка
Как сообщает «Спорт-Экспресс», контактов с футболистом не было и нет.
В то же время отмечается, что после смены агента голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва существует вероятность, что «Зенит» рассмотрит вариант с его возвращением.
Журналист Иван Карпов сообщал, что переход Латышонка в «Зенит» не согласован, но в клубе «уже считают Евгения своим».
В текущем сезоне голкипер провёл за «Балтику» 31 матч во всех турнирах, пропустил 37 мячей и восемь раз сыграл на ноль.
Ранее Латышонок высказался о своём будущем.