Голкипер «Балтики» Латышонок: сейчас вообще не думаю о переходе в топ-клуб

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок высказался о своём будущем.

«Переход в топ-клуб? Сейчас не думаю об этом вообще. Должен готовиться к «Ростову». Главная задача — выиграть у «Ростова» и «Локомотива», — приводит слова Латышонка «РБ Спорт».

Латышонок является воспитанником академии «Краснодара». В текущем сезоне голкипер провёл за клуб 31 матч во всех турнирах, пропустил 37 мячей и восемь раз сыграл на ноль.

На данный момент в активе «Балтики» 26 очков и 15-я позиция.

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