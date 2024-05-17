RT в Telegram
Подпишись

Голкипер «Балтики» Латышонок: сейчас вообще не думаю о переходе в топ-клуб

Короткая ссылка
Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок высказался о своём будущем.
Голкипер «Балтики» Латышонок: сейчас вообще не думаю о переходе в топ-клуб
  • РИА Новости

«Переход в топ-клуб? Сейчас не думаю об этом вообще. Должен готовиться к «Ростову». Главная задача — выиграть у «Ростова» и «Локомотива», — приводит слова Латышонка «РБ Спорт».

Латышонок является воспитанником академии «Краснодара». В текущем сезоне голкипер провёл за клуб 31 матч во всех турнирах, пропустил 37 мячей и восемь раз сыграл на ноль.

На данный момент в активе «Балтики» 26 очков и 15-я позиция.

Ранее сборная России объявила расширенный состав на июньский сбор.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить