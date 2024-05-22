Неожиданный резонанс: как развивается ситуация вокруг шутки полузащитника «Рубина» про «денежки»

Депутат Госдумы Николай Новичков обратился в Генпрокуратуру с просьбой о проведении расследования в отношении футболиста Руслана Безрукова. По мнению парламентария, в шутке полузащитника «Рубина» про «денежки» присутствуют признаки коррупционной составляющей. Почти месяц игрок казанской команды живёт в условиях травли. Между тем заседание комитета по этике РФС, который должен разобраться в ситуации, было перенесено с 21 мая на более поздний срок.

В ситуации вокруг шутки полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова после победы над «Зенитом» теперь всерьёз заговорили об уголовной ответственности. В частности, депутат от СРЗП Николай Новичков направил соответствующее обращение в Генпрокуратуру.

«Высказывание имеет достаточные признаки коррупционной составляющей и является основанием для проведения самого тщательного расследования в рамках прокурорского надзора», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости Спорт.

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Ранее правовед Сергей Алексеев также заявлял, что дело полузащитника может рассматриваться в рамках ст. 184 Уголовного кодекса РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса». А вот его коллега адвокат Игорь Бушманов выразил мнение, что никакой уголовной составляющей, как и возможного состава преступления, в словах футболиста нет и быть не может.

История затянулась почти на месяц. 24 апреля казанцы обыграли питерцев на домашней арене со счётом 2:0. Комментируя итоги матча, Безруков пошутил, что участник чемпионской гонки «Краснодар» мог бы и поблагодарить «Рубин» за старания и отбор очков у конкурента.

«Концовка получилась напряжённая, так как они бросили все силы в атаку, но нам удалось выстоять. «Краснодар», ждём на карту денежки», — с улыбкой сказал Руслан в прямом эфире «Матч ТВ».

Сам игрок неоднократно подчёркивал, что это была именно шутка, сказанная на эмоциях. Однако генеральный секретарь РФС и бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов обратился в комитет по этике.

«Вне зависимости от того, в каком контексте и формате было сделано высказывание футболиста «Рубина» Руслана Безрукова, финансовое стимулирование соперника третьей стороной — грубое нарушение принципа честной игры и регламента РФС по этике. Ранее за попытку подобных действий РФС дисквалифицировал на год бывшего гендиректора ФК «Урожай» Дмитрия Градиленко. В этой связи даже шутливые спекуляции на тему финансового влияния на результат матча, на наш взгляд, должны рассматриваться комитетом по этике РФС», — сообщалось в заявлении союза.

В то же время сам Митрофанов объяснил свою позицию тем, что есть «серьёзные вещи, про которые нельзя шутить», например религия, ценность человеческой жизни и честность игры. Однако между шуткой, пусть даже и неудачной, и стремлением оказать влияние на итог игры находится пропасть. Тем более что матч завершился победой «Рубина», то есть спортивный принцип не был нарушен. Можно было бы понять шумиху в случае проигрыша команды в аналогичной ситуации, но стремление взять верх в игре, да ещё над действующим чемпионом, абсолютно естественно, как и последующая радость от достигнутого результата.

«Я говорил это с целью посмеяться. Хотелось раскрасить вечер, пошутил. Не ожидал, что будет такой резонанс», — подчёркивает Безруков.

Однако после своей реплики 22-летний игрок столкнулся с настоящей травлей. Его высмеивали в ток-шоу, из разных уст звучали призывы отстранить Безрукова от футбола на большой срок, ему пеняли на отсутствие моральных принципов и понимания границ дозволенного.

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков уверен, что санкции в отношении казанца необходимы, а депутат Дмитрий Свищёв призвал спортсменов «думать головой». При этом директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отметил, что разгоревшаяся полемика несоизмерима с масштабом сказанного.

«Сейчас весь футбольный мир наблюдает за тем, как за безобидную шутку буквально линчуют», — написал он в своём Telegram-канале, добавив, что вся эта ситуация рискует перечеркнуть многолетние старания РФС по продвижению футбола и развитию его медийной составляющей.

По его словам, будет очевидный по последствиям откат «к базовым настройкам a.k.a. «Извините, пирожки». Здесь имеется в виду знаменитое высказывание Александра Рязанцева в микст-зоне, когда он таким образом отказался от общения с прессой. Если шутка Безрукова действительно выльется в какое бы то ни было наказание, то много ли футболистов рискнёт выйти в прямой эфир без опасений ляпнуть что-нибудь не то и столкнуться с санкциями?

Нельзя не отметить, что игрок казанской команды получил солидную поддержку со стороны коллег по цеху — как нынешних, так и бывших. Так, нападающий «Ростова» Егор Голенков назвал шутку Безрукова «прикольной». Встал на сторону футболиста и президент РПЛ Александр Алаев.

«Я улыбнулся, когда услышал это интервью. Это шутка. Удачная или нет — шутки всякие бывают. Безруков был на эмоциях, обыграв многократного чемпиона. Я не юрист, но если коллеги считают, что есть основания для рассмотрения комитетом по этике, значит, рассмотрят. Но я искренне надеюсь, что футболиста Безрукова мы увидим на футбольном поле, а не на трибуне. Может быть, это не совсем удачная, но безобидная шутка», — заметил Алаев.

Разбирательство в комитете по этике должно было состояться 21 мая, однако его члены сочли необходимым дополнительно изучить факты и отложили рассмотрение.

«Словам Руслана Безрукова будет дана оценка на следующем заседании, так как вопрос требует дополнительного всестороннего изучения и личного присутствия игрока. Сегодня футболист по уважительной причине не смог присутствовать на заседании. Мы также запросили ряд материалов для разъяснения всех обстоятельств этого дела. Повторно вызвали футболиста. Проведём заседание, когда получим всю информацию и сможем детально рассмотреть дело», — сказал председатель комитета Андрей Стукалов.

Футболист между тем держится достойно и поддерживает неожиданно свалившееся на него реноме главного шутника РПЛ. Так, после матча с ЦСКА, в котором был отменён его гол из-за игры рукой, казанец вновь юморил. Сначала попытался отказаться от разговора с журналистами фразой «Извините, пицца» (отсылка к Рязанцеву), а потом заявил: «Как можно было отменить гол, если у меня фамилия Безруков?» А после матча со «Спартаком» Руслан продемонстрировал журналистам сборник афоризмов Бернарда Шоу «Мой способ шутить», отметив, что изучает на досуге перед грядущим заседанием.