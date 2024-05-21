Комитет по этике РФС перенёс рассмотрение дела футболиста «Рубина» Безрукова
- РИА Новости
«Словам Безрукова будет дана оценка на следующем заседании, так как вопрос требует дополнительного всестороннего изучения и личного присутствия игрока», — цитирует Стукалова пресс-служба РФС.
25 апреля казанский клуб в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в матче перенесённого 21-го тура (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера в турнирной таблице. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».
8 мая «Рубин» выступил с заявлением после скандальной шутки Безрукова.
Ранее в «Рубине» опровергли информацию о возможном увольнении Рахимова.