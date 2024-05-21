Комитет по этике РФС перенёс рассмотрение дела футболиста «Рубина» Безрукова

Председатель комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Стукалов сообщил, что организация перенесла рассмотрение дела полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова.

«Словам Безрукова будет дана оценка на следующем заседании, так как вопрос требует дополнительного всестороннего изучения и личного присутствия игрока», — цитирует Стукалова пресс-служба РФС.

25 апреля казанский клуб в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в матче перенесённого 21-го тура (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера в турнирной таблице. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».

8 мая «Рубин» выступил с заявлением после скандальной шутки Безрукова.

Ранее в «Рубине» опровергли информацию о возможном увольнении Рахимова.