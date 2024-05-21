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Комитет по этике РФС перенёс рассмотрение дела футболиста «Рубина» Безрукова

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Председатель комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Стукалов сообщил, что организация перенесла рассмотрение дела полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова.
Комитет по этике РФС перенёс рассмотрение дела футболиста «Рубина» Безрукова
  • РИА Новости

«Словам Безрукова будет дана оценка на следующем заседании, так как вопрос требует дополнительного всестороннего изучения и личного присутствия игрока», — цитирует Стукалова пресс-служба РФС.

25 апреля казанский клуб в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в матче перенесённого 21-го тура (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера в турнирной таблице. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».

8 мая «Рубин» выступил с заявлением после скандальной шутки Безрукова.

Ранее в «Рубине» опровергли информацию о возможном увольнении Рахимова.

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