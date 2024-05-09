В «Рубине» опровергли информацию о возможном увольнении Рахимова

В «Рубине» отреагировали на информацию о возможном увольнении главного тренера команды Рашида Рахимова.

«Новости о том, что в клубе «внутренние дрязги», не соответствуют действительности. Что касается будущего Рахимова, то руководство клуба высоко оценивает работу специалиста. Речи об увольнении тренера не идёт», — приводит заявление клуба Sport24.

9 мая комментатор Константин Генич сообщил, что «Рубин» может уволить Рахимова. Специалист возглавляет «Рубин» с апреля 2023 года.

На данный момент казанский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками.

Ранее «Рубин» выступил с заявлением после скандальной шутки Безрукова.