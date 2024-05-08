«Рубин» выступил с заявлением после скандальной шутки Безрукова

Казанский «Рубин» применил дисциплинарные меры к игроку команды Руслану Безрукову после его шутки в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«В связи с произошедшим в клубе была проведена соответствующая разъяснительная работа, по отношению к футболисту приняты дисциплинарные меры», — говорится на сайте казанцев.

25 апреля казанский клуб в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в матче перенесённого 21-го тура (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера в турнирной таблице. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».

Ранее Тина Канделаки заявила, что предоставит площадку для «Краснодара», чтобы клуб высказался о шутке Безрукова.