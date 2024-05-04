Канделаки заявила, что предоставит площадку для «Краснодара», чтобы клуб высказался о шутке Безрукова

Заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг» Тина Канделаки отреагировала на шутку полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова по окончании матча 21-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«Высказались уже практически все, кроме самого «Краснодара». Бывает в жизни такое: площадки людям не досталось. Если у вас проблемы с площадкой, вы не переживайте, «Матч ТВ» к вашим услугам», — сказала Канделаки в Telegram-канале.

25 апреля казанский клуб в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в матче перенесённого 21-го тура (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера в турнирной таблице. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».

Ранее Владимир Быстров назвал безобидной шутку полузащитника «Рубина» Безрукова.