Быстров назвал безобидной шутку полузащитника «Рубина» Безрукова

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров отреагировал на шутку полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова по окончании матча 21-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«Люди, которые раздули шумиху, — недалёкого ума! Потому что это совершенно безобидный комментарий человека, который только что победил лидера чемпионата России и понимал, что «Рубин» слабее. И только за счёт самоотдачи и выкладки на 100% им удалось добиться результата», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

25 апреля казанский клуб в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в перенесённом 21-м туре (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера до одного очка в турнирной таблице. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».

Ранее сообщалось, что «Рубин» назвал безобидной шуткой слова Безрукова про «денежки на карту».