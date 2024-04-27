Генсек РФС — о шутке Безрукова: давайте завтра будем шутить об убийстве

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов отреагировал на шутку полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова по окончании матча 21-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«Шутка — это прекрасно, но любое официальное лицо должно отдавать себе отчёт, где и о чём он шутит. Давайте завтра будем шутить об убийстве. Всему есть грань», — цитирует генсека «Чемпионат».

25 апреля казанский клуб в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в перенесённом 21-м туре (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера до одного очка в турнирной таблице. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».

Ранее сообщалось, что «Рубин» назвал безобидной шуткой слова Безрукова про «денежки на карту».