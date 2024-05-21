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Колосков считает, что Безруков должен понести наказание за слова о премии от «Краснодара»

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение касательно ситуации вокруг полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова.
Колосков считает, что Безруков должен понести наказание за слова о премии от «Краснодара»
  • РИА Новости

«Здесь не стоит прям глубоко вникать в это дело, проводить расследование, но какое-то наказание надо ему объявить. Это было публичное выступление на телеканале. Одно дело в раздевалке это сказать, а совсем другое — в эфире», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

25 апреля казанский клуб в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в матче перенесённого 21-го тура (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера в турнирной таблице. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».

8 мая «Рубин» выступил с заявлением после скандальной шутки Безрукова.

Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС перенёс рассмотрение дела футболиста «Рубина» Безрукова.

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