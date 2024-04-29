Безруков: хочется, чтобы меня запомнили как футболиста, а не как актёра комедийно‑циркового жанра

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал ситуацию со своей шуткой после матча 26-го тура с «Зенитом».

«Это очень приятно, эта шутка внесла свою лепту. Но хочется, чтобы меня запоминали как футболиста, а не как актёра комедийно‑циркового жанра», — цитирует Безрукова «Матч ТВ».

25 апреля казанский клуб в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в матче перенесённого 21-го тура (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера до одного очка в турнирной таблице. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».

Ранее Владимир Быстров назвал безобидной шутку полузащитника «Рубина» Безрукова.