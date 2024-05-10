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Митрофанов сообщил, что комитет по этике рассмотрит ситуацию с шуткой Безрукова 21 мая

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, когда комитет по этике сможет рассмотреть ситуацию касательно футболиста «Рубина» Руслана Безрукова.
Митрофанов сообщил, что комитет по этике рассмотрит ситуацию с шуткой Безрукова 21 мая
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Назначена дата ближайшего заседания комитета по этике — оно пройдёт 21 мая. Комитет детально изучит все обстоятельства дела, выслушает игрока. Возможно, коллеги проведут более одного заседания, чтобы вынести взвешенное решение», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

25 апреля казанский клуб в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в матче перенесённого 21-го тура (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера в турнирной таблице. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».

8 мая «Рубин» выступил с заявлением после скандальной шутки Безрукова.

Ранее в «Рубине» опровергли информацию о возможном увольнении Рахимова.

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