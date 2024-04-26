«Факел» объявил о назначении Черевченко на пост главного тренера

Руководство «Факела» объявило о назначении Игоря Черевченко на пост наставника команды.

Как сообщает пресс-служба, в тренерский штаб воронежского клуба вернулся Валерий Климов, который присоединился к Вячеславу Молчанову, Алексею Ребко, Михаилу Смирнову, Владимиру Сычёву и Дмитрию Сорокину.

26 апреля «Факел» объявил об уходе с поста главного тренера Сергея Ташуева по личным обстоятельствам.

Воронежский клуб с 26 очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее защитник «Факела» Калинин назвал Кордобу лучшим форвардом РПЛ в текущем сезоне.