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«Факел» объявил о назначении Черевченко на пост главного тренера

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Руководство «Факела» объявило о назначении Игоря Черевченко на пост наставника команды.
«Факел» объявил о назначении Черевченко на пост главного тренера
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба, в тренерский штаб воронежского клуба вернулся Валерий Климов, который присоединился к Вячеславу Молчанову, Алексею Ребко, Михаилу Смирнову, Владимиру Сычёву и Дмитрию Сорокину.

26 апреля «Факел» объявил об уходе с поста главного тренера Сергея Ташуева по личным обстоятельствам.

Воронежский клуб с 26 очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее защитник «Факела» Калинин назвал Кордобу лучшим форвардом РПЛ в текущем сезоне.

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