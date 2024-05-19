«Урал» вырвал ничью в матче 29-го тура РПЛ с «Оренбургом»

«Урал» и «Оренбург» не выявили победителя в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 3:3.

Дубль за хозяев оформил Сильвие Бегич на 44-й и 60-й минутах. Ещё один мяч на счету Шеттине Гильерме (78-я).

Голами в составе гостей отметились Дмитрий Воробьёв (3-я), Мохаммад Горбани (50-я) и Матиас Перес (58-я).

Таким образом, «Оренбург» находится на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 30 очков. «Урал» с таким же количеством баллов — на 12-й позиции.

Ранее сообщалось, что Георгия Джикия будет капитаном «Спартака» в матче с «Рубином».