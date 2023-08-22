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Ярошик и «Оренбург» по взаимному соглашению сторон расторгли контракт

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Чешский специалист Иржи Ярошик покинул пост главного тренера «Оренбурга».
Ярошик и «Оренбург» по взаимному соглашению сторон расторгли контракт
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«Ярошик по семейным обстоятельствам покидает ФК «Оренбург», контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон», — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

В матче пятого тура чемпионата России команда Ярошика разгромно уступила «Ахмату» со счётом 0:4. Таким образом, «Оренбург» с одним очком занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

Под руководством наставника «Оренбург» провёл семь матчей, в которых потерпел пять поражений, одержал одну победу и была одна ничья.

Ранее Геннадий Орлов заявил, что Ярошик развалил «Оренбург».

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