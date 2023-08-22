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Орлов считает, что Ярошик развалил «Оренбург»

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Комментатор Геннадий Орлов оценил работу Иржи Ярошика на посту главного тренера «Оренбурга».

«Думаю, «Оренбург» приговорён. Это авантюра. Ну как можно было Ярошика ставить? Наверное, Личка друга привёл. Но тренер же должен быть профессионалом. Такую команду разваливать…» — сказал Орлов в YouTube-шоу «Такой футбол».

В матче пятого тура чемпионата России команда Ярошика разгромно уступила «Ахмату» со счётом 0:4.

Грозненский клуб набрал шесть очков и поднялся на шестое место. «Оренбург» с одним очком занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Ярошик назвал позором игру футболистов «Оренбурга» в матче с «Ахматом».

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