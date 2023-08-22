Орлов считает, что Ярошик развалил «Оренбург»
«Думаю, «Оренбург» приговорён. Это авантюра. Ну как можно было Ярошика ставить? Наверное, Личка друга привёл. Но тренер же должен быть профессионалом. Такую команду разваливать…» — сказал Орлов в YouTube-шоу «Такой футбол».
В матче пятого тура чемпионата России команда Ярошика разгромно уступила «Ахмату» со счётом 0:4.
Грозненский клуб набрал шесть очков и поднялся на шестое место. «Оренбург» с одним очком занимает последнюю строчку в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Ярошик назвал позором игру футболистов «Оренбурга» в матче с «Ахматом».