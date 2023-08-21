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Ярошик назвал позором игру футболистов «Оренбурга» в матче с «Ахматом»

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Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик прокомментировал поражение своей команды в матче пятого тура РПЛ с «Ахматом».

«Подарили игру. Поздравим нового тренера соперника. Во втором тайме мы просто ничего не могли сделать, не могли создать свой момент. Позорная игра. Летели столько часов, готовились к матчу, не знаю, как можно выходить так на поле. Отставка? Я это не решаю. Этот вопрос нужно задавать руководству», — цитирует Ярошика «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Ахмат-Арена» завершилась со счётом 4:0.

В составе победителей мячи забили Артём Тимофеев (9-я минута), Бернард Бериша (24-я), Владимир Ильин (35-я), Камило Рейжерс де Оливера (86-я).

«Ахмат» набрал шесть очков и поднялся на шестое место. «Оренбург» с одним очком занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

Ранее «Спартак» на своём поле уступил «Зениту» в матче пятого тура РПЛ.

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