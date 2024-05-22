В «Химках» оценили вероятность подписания Дзюбы после выхода клуба в РПЛ

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов оценил возможный переход форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в подмосковный клуб в летнее трансферное окно.

«Своей работой Дзюба доказал, что он футболист, хороший футболист. Вопрос в том, подходит ли он тренеру. Мне как футболист Дзюба нравится. Как человек — мы все особенные. Но в первую очередь мы смотрим на игровые качества», — цитирует Садыгова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба провёл за команду 26 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал столько же результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» начнёт переговоры с Дзюбой и Миранчуком после завершения сезона.