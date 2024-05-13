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«Локомотив» начнёт переговоры с Дзюбой и Миранчуком после завершения сезона

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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал будущее нападающего Артёма Дзюбы и полузащитника Антона Миранчука.
«Локомотив» начнёт переговоры с Дзюбой и Миранчуком после завершения сезона
  • РИА Новости

«Все разговоры по дальнейшей нашей работе или не работе с игроками мы будем вести только после окончания сезона», — цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба провёл за команду 26 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал столько же результативных передач. На счету 28-летнего Миранчука 36 игр, семь мячей и шесть передач.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче 28-го тура РПЛ.

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