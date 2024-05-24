Стала известна дата старта нового сезона РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь РПЛ сезона-2024/25.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Новый сезон чемпионата страны стартует 20 июля. Последний тур запланирован на 24 мая 2025 года.

Также сообщается, что матч за Суперкубок России должен пройти 13 июля.

В Кубке России был утверждён график проведения матчей в части дат туров группового этапа Пути РПЛ первой стадии и дат второй стадии раунда плей-офф. Новый сезон в Пути РПЛ начнётся 31 июля.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ проведут дома первые стыковые матчи за право остаться в лиге.