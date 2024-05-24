RT в Telegram
Подпишись

Стала известна дата старта нового сезона РПЛ

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь РПЛ сезона-2024/25.
Стала известна дата старта нового сезона РПЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Новый сезон чемпионата страны стартует 20 июля. Последний тур запланирован на 24 мая 2025 года.

Также сообщается, что матч за Суперкубок России должен пройти 13 июля.

В Кубке России был утверждён график проведения матчей в части дат туров группового этапа Пути РПЛ первой стадии и дат второй стадии раунда плей-офф. Новый сезон в Пути РПЛ начнётся 31 июля.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ проведут дома первые стыковые матчи за право остаться в лиге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить