«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд и повторил достижение «Спартака»

«Зенит» обыграл «Ростов» и завоевал золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) в шестой раз подряд.

Это стало возможным благодаря результату матча «Динамо» и «Краснодара», где бело-голубые уступили со счётом 1:0.

В сегодняшней встрече петербуржцы пропустили первыми: на 54-й минуте Роналдо вывел «Ростов» вперёд, однако точные удары Мантуана и Артура на 65-й и 85-й минуте перевернули ход матча и чемпионской гонки.

Серия сине-бело-голубых взяла начало в сезоне-2018/19, когда они на восемь очков опередили ставший вторым «Локомотив».

С тех пор подопечные Сергея Семака никому не уступали место на вершине, а в предыдущем розыгрыше РПЛ вовсе оторвались от второй позиции на 12 очков.

В нынешнем они набрали всего 57 и стали первыми благодаря собственной победе над «Ростовом» и поражению «Динамо» от «Краснодара».

Аналогичную в 1996-2001 годах продемонстрировал «Спартак».

Ранее сообщалось, что гол Артура вывел «Зенит» вперёд в матче 30-го тура РПЛ с «Ростовом».