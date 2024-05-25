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«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд и повторил достижение «Спартака»

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«Зенит» обыграл «Ростов» и завоевал золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) в шестой раз подряд.
«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд и повторил достижение «Спартака»
  • РИА Новости

Это стало возможным благодаря результату матча «Динамо» и «Краснодара», где бело-голубые уступили со счётом 1:0. 

В сегодняшней встрече петербуржцы пропустили первыми: на 54-й минуте Роналдо вывел «Ростов» вперёд, однако точные удары Мантуана и Артура на 65-й и 85-й минуте перевернули ход матча и чемпионской гонки. 

Серия сине-бело-голубых взяла начало в сезоне-2018/19, когда они на восемь очков опередили ставший вторым «Локомотив».

С тех пор подопечные Сергея Семака никому не уступали место на вершине, а в предыдущем розыгрыше РПЛ вовсе оторвались от второй позиции на 12 очков.

В нынешнем они набрали всего 57 и стали первыми благодаря собственной победе над «Ростовом» и поражению «Динамо» от «Краснодара».

Аналогичную в 1996-2001 годах продемонстрировал «Спартак».

Ранее сообщалось, что гол Артура вывел «Зенит» вперёд в матче 30-го тура РПЛ с «Ростовом».

 

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