«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд и повторил достижение «Спартака»
- РИА Новости
Это стало возможным благодаря результату матча «Динамо» и «Краснодара», где бело-голубые уступили со счётом 1:0.
В сегодняшней встрече петербуржцы пропустили первыми: на 54-й минуте Роналдо вывел «Ростов» вперёд, однако точные удары Мантуана и Артура на 65-й и 85-й минуте перевернули ход матча и чемпионской гонки.
Серия сине-бело-голубых взяла начало в сезоне-2018/19, когда они на восемь очков опередили ставший вторым «Локомотив».
С тех пор подопечные Сергея Семака никому не уступали место на вершине, а в предыдущем розыгрыше РПЛ вовсе оторвались от второй позиции на 12 очков.
В нынешнем они набрали всего 57 и стали первыми благодаря собственной победе над «Ростовом» и поражению «Динамо» от «Краснодара».
Аналогичную в 1996-2001 годах продемонстрировал «Спартак».
Ранее сообщалось, что гол Артура вывел «Зенит» вперёд в матче 30-го тура РПЛ с «Ростовом».