Вендел: это был самый захватывающий титул с тех пор, как я в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Вендел назвал захватывающей победу петербургского клуба в сезоне-2023/24 РПЛ.

«Это был самый захватывающий титул с тех пор, как я здесь. Мы не просто зависели от себя, но и не переставали верить. В этом сезоне мы были в сложных ситуациях, но всегда возвращались», — приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в Telegram-канале.

«Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) в шестой раз подряд. «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» расположилось на третьей строчке.

Ранее Беглов поздравил «Зенит» с новым чемпионским титулом.