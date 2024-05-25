Беглов поздравил «Зенит» с новым чемпионским титулом

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил футболистов и руководство футбольного клуба «Зенит» с победой в чемпионате России сезона-2023/24.

«В последнем туре наша команда проявила настоящий петербургский, ленинградский характер. «Зенит» сумел переломить ход решающего матча, боролся до последних минут и добился заслуженной, красивой победы. Это прекрасный подарок всем жителям Северной столицы ко Дню города», — сказал Беглов, слова которого приводит пресс-служба правительства города.

Сегодня сине-бело-голубые отмечают своё 99-летие, и, по словам губернатора, это придаёт особый колорит сегодняшней победе команды в чемпионате России.

«Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) в шестой раз подряд. «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» расположилось на третьей строчке.

Ранее Тюкавин заявил, что не верит в проклятие «Динамо».