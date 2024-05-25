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Тюкавин заявил, что не верит в проклятие «Динамо»

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Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин подвёл итоги сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) для своей команды.

«Проклятие «Динамо»? Мы в это не верим. Мы верили в себя, в победу. Мы ничего не слышали о проклятии», — заявил Тюкавин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Нападающий отметил, что ни он, ни партнёры ещё полтора месяца назад и представить себе не могли, что поедут в Краснодар на решающий матч.

«Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали РПЛ в шестой раз подряд. «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» расположилось на третьей строчке. 

Ранее глава РПЛ Алаев поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.

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