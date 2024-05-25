Глава РПЛ Алаев поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России

Президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал победу «Зенита» в текущем сезоне чемпионата России по футболу.

«Давайте поздравим «Зенит» с очередным чемпионством. Уникальное достижение. Тем более в такой борьбе. Сейчас общался с теми, кто там, там эмоций не осталось. Закончился самый неожиданный сезон. Поздравляю всех. Настоящий подарок для любителей футбола», — цитирует Алаева «Матч ТВ».

«Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали РПЛ в шестой раз подряд.

Это стало возможным благодаря результату матча между «Динамо» и «Краснодаром», где бело-голубые уступили со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что «Зенит» повторил достижение «Спартака» по количеству чемпионств России.