«Зенит» повторил достижение «Спартака» по количеству чемпионств России

«Зенит» в десятый раз завоевал золотые медали первенства страны и повторил рекорд «Спартака».

«Зенит» одержал победу над «Ростовом» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1. Таким образом, петербургский клуб стал чемпионом России.

Впервые петербуржцы взяли титул в 2007-м. Затем они дважды сделали это в сезонах-2010 и переходном-2011/12.

А с 2019-го команда никого не пускает на вершину таблицы РПЛ.

Красно-белые девять раз становились чемпионами в период с 1992-го по 2001-й, а после добавили в копилку только один комплект наград высшей пробы — в 2017-м.

Ранее гол Артура вывел «Зенит» вперёд в матче 30-го тура РПЛ с «Ростовом».